Clint Escamis, Mapua naigapang dikit na panalo kontra Perpetual

Mga laro ngayong Linggo:

(FilOil EcoOil Arena)

12:20nn — EAC vs San Beda

2:40pm — Letran vs CSB

NAITAKAS ng Mapua Cardinals ang dikitang panalo laban sa Perpetual Altas, 62-61, Sabado, para tapusin ang first round ng eliminasyon sa 99th season ng National Collegiate Athletic Association (NCAA) men’s basketball tournament sa FilOil EcoOil Arena sa San Juan City, Sabado.

Tumapos si Clint Escamis ng 10 puntos, 11 rebounds, three steals at 2 assists sa hindi kagandahang 4-of-15 shooting, habang nag-ambag si Paolo Hernandez ng 11 boards, 8 puntos at apat na assists.

Hindi maawat sa kanilang winning streak ang Muralla-based basketball squad na umabot sa anim nang maisalpak ni Hernandez ang isang basket sa 3:01 para ilagay sa 62-59 ang laro para sa 8-1 kartada ng Mapua.

Bumagsak naman sa 3-6 marka ang Perpetual, na lnaagawa pang matapyas sa isa ang kalamangan ng Mapua nang ibuslo ni John Abis ang isang tirada para 61-62 final score.

(Gerard Arce)