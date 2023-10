Bulkang mayon nag-alboroto: 31 beses yumanig, lava bumulwak

Nagkaroon ng dalawang maiksing `lava bursts’ ang Mayon Volcano sa nakalipas na 24 oras, ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs).

Ayon sa Phivolcs, kasabay ng paglabas ng lava ay nakarinig ng dagundong na ingay. Naganap ang pagsabog ng lava alas-6:36 ng gabi noong Oct. 20 at 12:06 ng madaling araw ng Oct. 21.

Maliban sa paglabas ng lava ay nagkaroon din ng pagtaas ng seismic activity ang bulkan sa mga nakalipas na araw.

Ayon sa Phivolcs, naitala ang 9 na volcanic earthquakes noong Oct. 20 habang 31 quakes noong Oct. 21 kung saan 23 dito ay tumagal ng 1 hanggang 52 minuto bawat isang pagyanig.

Nagkaroon din ng isang pyroclastic density current (PDC) at 87 rockfall events.

“The lava flows have maintained their advances to approximately 3.4 kilometers in Bonga (southeastern), 2.8 kilometers in Mi-isi (south), and 1.1 kilometers in Basud (eastern) Gullies. Rockfalls and PDCs generated by the collapse of the summit dome deposited debris still within four kilometers of the crater,” nakasaad sa advisory ng Phivolcs.

Nagbabala ang Phivolcs na maging alerto sa ipinakikitang aktibidad ng Mayon na ngayon ay nasa Alert Level 3. (Tina Mendoza)