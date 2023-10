Ano’ng height mo? Steph Curry kinasahan si Victor Wembanyama sa jump ball

VIRAL ang paandar nina Stephen Curry at Victor Wembanyama sa huling preseason game nitong Biyernes.

Sa opening tipoff ng Golden State-San Antonio game sa Chase Center, tinapatan ni Curry si Wembanyama sa centercourt.

Ang 6-foot-2 guard ng Warriors laban as 7-4 rookie sensation ng Spurs sa jump ball.

Bandang huli, kumayod si Wemby ng 19 points para ihatid ang San Antonio sa 122-117 panalo.

Mula sa floor ay 8 of 18 (2/7 sa 3s) ang 19-year-old Frenchman, may palamuti pang 4 rebounds, 1 assist, 1 steal at 5 blocks sa loob ng 20 1/2 minutes.

Sa 20 minutes, inalat sa 2 of 11 shooting si Curry, 1 for 6 sa 3s tungo sa 11 points, 4 rebounds, 2 assists at 3 turnovers. Siya lang ang naka-double digits sa starters.

Nagdagdag ng tig-13 points sina Zach Collins at Devin Vassell sa Spurs, may 12 markers, 7 boards si Keldon Johnson.

Binitbit ng 18 points, 8 rebounds ni Moses Moody ang Golden State, umayuda ng 17 points si Dario Saric.

Dahil out si Draymond Green sa bukana ng 2023-24 season, malamang ang ginamit ni coach Steve Kerr kontra Spurs na ang kanyang starting five: Curry at Chris Paul sa guards, Klay Thompson at Andrew Wiggins sa forward, at si Kevon Looney sa center.

(Vladi Eduarte)