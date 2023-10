Anne nagdurugo puso sa mga inosenteng batang biktima sa Gasa

Sumawsaw na si Anne Curtis sa maraming sikat na celebrities sa buong mundo kaugnay sa giyerang nagaganap ngayon sa pagitan ng Israel at Hamas.

Hindi na nga napigilan ni Anne na mag-emote sa pamamagitan ng X (dating Twitter) nang malaman niyang hinaharang sa Gaza ang tulong na galing sa United Nations.

Naglahad ng kanilang kalungkutan ang UN sa kanilang X post dahil ayaw patawirin sa Rafa ang truck na magdadala ng mga pagkain at gamot para sa mga biktima sa Gaza.

Sabi pa sa buong mensahe ng UN, “It is impossible to be here & not to feel a broken heart.”

Ang nasabing statement ay mula kay UN Secretary General Antonio Guterres na nababahala para sa mga nagugutom at sugatang mga inosente sa Gaza.

Patuloy pa sa mensahe, “At Rafa crossing, @antonioguterres appeals once again for aid trucks to be allowed into Gaza as as possible.”

Giit pa ni Guterres, “These trucks are the difference between life and death for so many people.”

Sey ni Anne sa kanyang re-post at comment sa X post ng UN, “I hope they are able to deliver the aid. My heart breaks for the innocent children.”

Nakisimpatiya naman ang mga netizen kay Anne kasabay ng pagpo-post ng mga ito ng ilang videos sa Gaza kung saan nakahandusay ang mga sugatang ina habang isang bata ang nag-iiyak at puno ng dugo ang mukha.

Si Anne ay isang children welfare advocate bilang ambassadress ng Unicef. Marami na siyang proyekto sa ilalim ng nasabing international charitable agency at nakapag-donate na rin ng milyon-milyong piso para sa mga kapus-palad na mga batang Pinoy.