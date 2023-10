Andrea pina-trending ng mga faney… Vilma nakipag-showdown sa sayawan

Nag-trending sa social media ang ‘Its Your Lucky Day’ nitong Sabado ng tanghali.

Inabangan kasi ng viewers ang first day of hosting ni Andrea Brillantes at ang pagiging guest co-host ni Vilma Santos-Recto sa Kapamilya noontime show na pansamantalang kapalit ng ‘Its Showtime’.

Grabe nga ang mga faney ni Andrea dahil pina-trending nila ang ex ni Ricci Rivero, ‘noh?!

Ang bongga ng sinabi ni Ate Vi tungkol sa mga host ng noontime show na pinangungunahan ng kanyang panganay na anak na si Luis Manzano.

“Tinanggap nila kasi hindi sila selfish,” sey ng Star for All Seasons para sa anak at buong ‘It’s Your Lucky Day’ family dahil sa pagtanggap nila sa offer na i-host ang show kahit 12 araw lamang itong eere. Hindi umano ito biro.

Halatang na-miss ni Vilma ang pagho-host ng isang show, masayang-masaya siyang nakipagkulitan kina Andrea, Shaina Magdayao, Jennica Garcia, at Bianca Umali on stage.

Game na game rin itong nakipag-showdown sa sayawan sa isang dancer ng show. Walang kupas sa pag-indak si Ate Vi, ha!

Ang cute rin ng kulitan ng mag-ina sa stage. Biniro ni Lucky ang ina na sa galing raw nitong mag-host ay may puwang ito sa showbiz. May potential daw itong sumikat.

Tinawag pa ni Luis ang Chief Operating Officer for Broadcast ng ABS-CBN na si Cory Vidanes na nanood ng live sa studio para sabihing puwedeng-puwede raw ang kanyang Momshie Vi sa ‘Goin Bulilit’ (defunct show ng mga batang artista) na nagdulot ng sobrang tawanan sa manonood.

Pinusuan din ng netizens ang pagsasama ng Kapuso and Kapamilya princesses na sina Bianca at Andrea sa iisang stage na mukhang walang ilangan sa dalawa. Chikahan sila nang chikahan, ha!

Hiling nga ng fans, sana magkaroon ng project together sina Bianca, Andrea tutal usong-uso raw ngayon ang collaboration project ng GMA-7, ABS-CBN.

Bongga!