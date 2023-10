Ako Bicol namahagi ng mga wheelchair

Magandang araw muli, mga kababayan kong Bicolano! Kamakailan ay dinayo ng Ako Bicol Party-list ang Catanduanes upang mamahagi ng wheelchairs sa mga kababayan nating hindi na nakakalakad.

Unang tinungo ng Ako Bicol Party-list si Nanay Maylene Abundo, 42 taong gulang ng Mabato, San Roque, Catanduanes. Si Nanay Maylene na dating BHW at sales agent ng isang health insurance ay na-stroke dahil sa high blood at sakit sa puso. Ito ang dahilan kung bakit hindi na siya makalakad walong buwan na ang nakalipas mula nang siya ay atakihin.

Ang kanyang anak na si Patrick, 17 taong gulang, ang matiyagang nag-aalaga sa kanyang nanay at mga kapatid. Mangiyak-ngiyak si Nanay Maylene nang personal na ibigay sa kanya ng Ako Bicol Party-list ang wheelchair.

Ikalawang nahandugan ng wheelchair ng Ako Bicol Party-list ang 17 taong gulang na si Rafael Briza, na may cerebral palsy mula sa Brgy. Sulong, San Miguel, Catanduanes. Siya ay bunso sa anim na magkakapatid. Ang cerebral palsy ay isang disorder na nakakaapekto sa galaw, balanse at postura ng dinadapuan nito. Sa kasalukuyan ay nasa Grade 11 na si Rafael. Hindi naging hadlang sa kanya ang kanyang kapansanan upang maipagpatuloy nya ang kanyang pag-aaral.

Naghandog din ng wheelchair ang Ako Bicol Party-list sa mag-inang sina Lola Esmeralda Tuazon Padilla at kanyang anak na si Lolly Torreña, noong Setyembre 30, 2023 sa Brgy. Buhi, San Miguel. Si Lola Esmeralda ay 96-taong gulang na at ang tanging hiling ay magkaroon siya ng wheelchair upang makita ang kanyang anak na maysakit. Nagsimulang hindi makalakad si Lola Esmeralda matapos itong aksidenteng madapa. Magdadalawang taon na ring hindi makalakad si Lola Esmeralda. Si Nanay Lolly naman, 59-taong gulang, ay isang stroke patient at may Parkinson’s Disease. Siya ay panlimang anak ni Lola Esmeralda at 2018 pa nang makaranas ng stroke. Isang madamdaming pagtatagpo ng mag-ina ang nasaksihan ng Ako Bicol Party-list dahil nang mabigyan ng wheelchair si Lola Esmeralda ay agad siyang nagyayang bisitahin ang kanyang anak na si Nanay Lolly. Nakakagaan ng pakiramdam sa tuwing tayo ay may natutulungan at napapasaya lalo na ang mga nangangailangan.

Nagpapasalamat ang Ako Bicol Party-list sa ating katuwang sa pamamahagi ng mga wheelchairs. Ito po ang Free Wheelchair Mission (FWM) at ang Children International Philippines Inc. Layunin naming mabigyan ng pagkakataon ang mga may kapansanan na mapagaan ang kanilang pinagdadaanan sa pamamagitan ng wheelchairs na dala ng Ako Bicol Party-list.

Samantala, sa mga taga-Metro Manila, tuloy-tuloy naman ang pagbibigay ng Ako Bicol Party-list ng tulong medikal sa pamamagitan ng ating People’s Day. Bicolano man o hindi, bukas ito sa mga kababayan natin dito sa Metro Manila at karatig na mga lugar.

Sa mga nangangailangan ng tulong pampagamot, maaari po kayong pumunta sa North Gate ng Batasang Pambansa tuwing Lunes nang umaga at dalhin lamang ang mga dokumento mula sa ospital tulad ng medical abstract.

Muli, isang malaking pasasalamat ang nais ipaabot ng Ako Bicol sa FWM at Children International Phil. Inc. dahil sa patuloy na pagbibigay suporta sa mga programa ng Ako Bicol na layunin ay makatulong. Dios Mabalos! Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano!