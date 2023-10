95 OFW mula Saudi balik Pinas na

Nasa kabuuang 95 distressed overseas Filipino workers (OFWs) mula sa Saudi Arabia ang nakabalik na sa bansa bilang bahagi ng repatriation program ng gobyerno.

Ito ang inihayag ng Department of Migrant Workers (DMW) nitong Sabado, na ayon kay DMW officer-in-charge Undersecretary Hans Leo Cacdac, lumapag na bandang alas-12:30 ng hapon sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 (NAIA-3) ang 95 OFWs, kasama ang tatlong bata.

“Ang aming Migrant Workers Office sa Riyadh (MWO-Riyadh) ang nag-ayos para sa paglipad ng mga distressed OFWs. Bago umalis sa Saudi Arabia ang mga bumabalik na manggagawa ay binigyan ng US$200 bawat isa bilang paunang suportang pera na nakuha mula sa Aksyon Fund ng departamento,” ani Cacdac.

Sinabi ni Cacdac na ang mga OFW ay tutulungan ng OWWA (Overseas Workers Welfare Administration) Repatriation Assistance Division.

Makatatanggap sila ng tulong pinansyal mula sa DMW at OWWA, mga serbisyong medikal na check-up at referral, pati na rin ang psychosocial na pagsusuri at pagtatasa. (Betchai Julian)