3YO Maiden Race matindi mga kasali

KAMPIHAN sina Brightside at Rule The World sa magaganap na 3-Year-Old & Above Maiden Race na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas ngayong araw.

Rerendahan ni veteran jockey Jeffrey Bacaycay si Brightside, habang si Yson Bautista ang nakatoka kay Rule The World sa nakatakdang 1,400-meter race.

Nakalaan ang added prize na P20,000 para sa winning horse owner, ang ibang kalahok ay sina Princess Tycoon, Eye In The Sky, Homecourt, Wallop at Grandi Moments.

Posibleng magbigay ng magandang laban kina Brightside at Rule The World ang magka-kwadrang Homecourt at Wallop sa event na suportado ng Philippine Racing Commission (Philracom).

Samantala, walong races ang pakakawalan ng Metro Manila Turf Club, Inc. (MMTCI) ngayong araw ng Linggo kaya masisiyahan ang mga karerista sa kanilang pananaya.

Isa pa sa aabangan ng mga karerista ay ang bakbakan ng siyam na mahuhusay na kabayo sa 2nd Leg Juvenile Stakes Race na pakakawalan sa pangalawang takbuhan.

(Elech Dawa)