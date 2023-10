341 kandidato sa BSKE nilatagan ng show cause order

Naglabas ang Commission on Elections (Comelec) ng show cause order laban sa mahigit 300 kandidato para sa Oktubre 2023 Barangay at Sanguniang Kabataan Elections (BSKE) dahil sa umano’y mga paglabag sa kampanya.

Sinabi ni Comelec Chairman George Garcia, na simula noong Biyernes, nasa 341 kandidato na ang naisyuhan ng show cause para sa iligal na pangangampanya.

Kabilang aniya sa mga paglabag ay ang pagkakaroon ng mga campaign poster na higit sa itinakdang sukat at paglalagay ng kanilang campaign materials sa mga hindi awtorisadong lugar.

Noong Biyernes, inilunsad ng Comelec ang Nationwide Simultaneous Operation Baklas para sa BSKE dahil pinaalalahanan nito ang mga kandidato na sundin ang mga panuntunan sa kampanya ng Comelec at ilagay lamang ang kanilang mga materyales sa mga pinapayagang lugar.

Binigyan diin pa ni Garcia na inihahanda ng Comelec ang isang resolusyon kung paano nito masususpinde ang proklamasyon ng mga nanalong kandidato na may mga nakabinbing kaso.

Ang panahon ng kampanya para sa BSKE ay nagsimula noong Oktubre 19 at magtatapos sa Oktubre 28.

Ipinagbabawal muli ang pangangampanya mula Oktubre 29 hanggang Oktubre 30, kasama ang pagbebenta, pagbili, o pag-inom ng nakalalasing na alak.

Magsisimula ang botohan sa Oktubre 30, mula 7am hanggang 3pm. (Mina Navarro)