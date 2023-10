3 tulak nilambat, P500K shabu nasabat

Halos kalahating milyon o kabuuang P476,068.952 halaga ng shabu ang nasamsam at pagkakaaresto ng tatlong hinihinalang tulak sa isinigawang buy bust operation sa magkahiwalay na lugar sa Bacoor at Dasmarinas City, Cavite Biyernes ng umaga.

Sa Bacoor City, Cavite, alas-10:00 kamakalawa ng gabi nang magsagawa ng buy bust ang mga operatiba ng Station Drug Enforcement Unit (SDEU) ng Bacoor City Police sa Antero Miranda compound sa Brgy Panapaan 4, Bacoor City, Cavite na ikinaaresto ni alyas Jerald at nasamsam sa kanya ang tinatayang 50 gramo ng hinihinalang shabu na may street value na P340K, cellphone at isang motorsiklong Yamaha MX.

Pagsapit ng alas-2:20 Sabado ng madaling araw, muling nagsagawa ng buy bust operation ang nasabing operatiba sa Brgy. Talaba 6, Bacoor City, Cavite kung saan naaresto si alias James at nakuhaan ng 20 gramo ng hinihinalang shabu na may street value na P136K, buy bust money at cellphone.

Si alias Jerald ay nasa listahan ng High Value Indivdual habang si James ay Street Level Individual.

Naaresto naman si alias Joshua sa Brgy San Francisco, Gen Trias City at narekober sa lugar ang 10.14 gramo ng hinihinalang shabu na P68,952.00, buy bust money at isang Vivo smartphone. (Gene Adsuara)