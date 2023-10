22K pasaway na kompanya binalaan ng SEC

Pinagbabantaan ng Securities and Exchange Commission (SEC) na babawiin nito ang rehistro ng 22,403 na mga kompanya dahil hindi sila nagsusumite ng mga report tulad ng general information sheet (GIS) kung saan nakalista ang kanilang mga director at may-ari, annual financial statements (AFS), at iba pa.

Inilabas ng SEC ang listahan ng 22,403 na mga kompanya na na­nganganib bawian ng rehistro at binalaan din nito ang 298,335 na mga kompanya na tatlong beses nang hindi nagsusumite ng GIS sa loob ng limang taon.

Sa GIS makikita kung sino ang mga direktor at may-ari ng isang kompanya at dito malalaman kung sino ang mga nakikinabang dito.

Babala ng SEC, magiging delingkwente ang mga ito kapag tatlong beses na silang hindi nagsusumite ng mga report na kailangang gawin kada taon.

Ang paghihigpit ay ginagawa isang linggo bago mu­ling magpulong ang Financial Action Task Force (FATF) na nagsabi nang nakukulangan ito sa ginagawa ag Pilipinas sa usapin ng paglaban sa money laundering at sa terrorist financing at lampas na ang Pilipinas sa deadline na ibinigay nito para a­yusin ito.

Sabi ng SEC, ang paghihigpit ay bahagi ito ng mga hakbang para matanggal ang Pilipinas sa grey list.

Nagpasa ang Pilipinas ng batas laban sa money laundering nung 2000s nang ilagay ng FATF sa black list ang Pilipinas at iniwasan ng mga investor at mga bangko na makipagtransaksyon sa bansa. Dahil dito, nahirapan at nagmahal ang pagpapadala ng remittances ng overseas Filipino workers sa kanilang mga kamag-anak dito. (Eileen Mencias)