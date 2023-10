Xian pinuri, pinalakpakan sa paandar sa piano

Umangat nang milya-milya si Xian Lim sa mga kasabayan niyang male stars matapos mabalandra sa social media ang kakayahan niyang tumugtog sa piano ng classical musical pieces.

Kung may kahati si Xian sa acting, motorcycling, workout, wala namang mangangahas na tapatan ang aktor sa kanyang husay sa pagtugtog ng piano.

Sa ibinahagi niyang video sa kanyang Instagram, mapapanood si Xian na bumabanat ng tiklado sa musikang Mozart at ‘Turkish March’ ni Rondo Alla Turca.

Sinasabayan si Xian ng ensemble ng violins habang kumukumpas sa baton si Maestro Gerald Salonga.

Makikita si Xian na nakatutok nang todo ang mga mata sa tiklado ng piano at walang mintis sa pagsabay sa violins lalo na sa pagkumpas ni Salonga hanggang sa pinakahuling bagsak ng daliri nito.

Pagkatapos ng performance, humihiyaw ng “Bravo!” ang audience at maririnig maging ang malakas nilang palakpakan.

Pumalakpak din ang ibang miyembro ng orchestra na matamang nanonood lang kay Xian.

Proud na subtitle ni Xian sa caption, “Xperience Listening to Classical with Xian Lim.”

Sey nga sa comment ni Jennylyn Mercado, “Maestro @xianlim yan sya.”

Nabaliw rin sa gulat at paghanga sina Yam Concepcion at Valeen Montenegro.

Sa kanyang caption ay binanggit ni Xian ang kanyang ina na siyang nagturo sa kanyang tumugtog ng piano.

“Mozart-Turkish March (Rondo Alla Turca) was among the first few classical pieces @mommymaryanne taught me. She offered me ice cream and chocolates for every minutes of practice. Check her page to see my chubby cheeks. It was an honor to play piano under the baton of Mr. Gerald Salonga.”

Ang galing! (Rey Pumaloy)