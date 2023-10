Unang araw ng BSKE kampanya, pangkalahatang payapa – PNP

NAGING maayos at maituturing na pangkalahatang payapa ang ­unang araw ng kampanya para sa mga kumakandidato sa Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (BSKE) noong Huwebes.

Ayon kay PNP Public Information Office chief Police Col. Jean Fajardo, wala namang naiulat na kaguluhan o insidente sa una sa 10 araw na kampanya ng mga aspirante sa buong bansa.

“As per monitoring ng PNP, so far relatively peaceful pa naman including areas under election areas of concern,” saad ni Fajardo sa kanyang mensahe sa mga reporter.

Sa 42,001 barangay sa buong bansa, may 356 ang nasa ilalim ng red category o areas of grave concern, 1,196 ang nasa ilalim ng yellow category; 1,325 naman ang nasa ilalim ng orange category habang ang natitira ay nasa green category.

Matatandaang nagpakalat ang PNP ng 187,000 pulis sa buong bansa at naka-heightened alert para sa BSKE eleksiyon na gaganapin sa Oktubre 30 hanggang sa Undas.

Pinaalalahanan din ni Fajardo ang mga pulis na bawal silang sumama sa mga kampanyahan.

“On the part of the PNP, at the general areas of activities, we can provide additional personnel to make sure that the campaign sorties are peaceful and of course, our intention is to maintain peace and order in those engagement areas. If you see police officers providing route security, this is only for venue security purposes and the maintenance of peace and order but not to a particular candidate,” paliwanag ni Fajardo. (Edwin Balasa)