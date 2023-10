Tutuluyan o hindi? EJ Obiena dehins pa desidido kung kakasuhan ang ‘inggitera’

PINAG-IISIPAN nang husto ni EJ Obiena kung kakasuhan ang isang basher na nagbibintang na gumamit siya ng banned substance sa nakalipas na 19th Hangzhou Asiad dahil baka makaapekto ito sa kanyang preparasyon sa 2024 Paris olympics.

Nais ng kampo ni Obiena na magsampa ng kaso laban sa asawa ng naging 2012 London Olympics champion na si Renaud Lavillenie dahil sa pagtaguri nito sa Pilipinong kampeon na sangkot sa doping.

Masusing pinag-aaralan ni Obiena ang bawat galaw kung saan aminado ang World No. 2 pole vaulter na kaya tumatagal ang kanilang pagdedesiyon para kasuhan si Anais Lavillenie ay dahil baka makaistorbo ito sa kanyangvtraining.

“We are still in discussions with attorneys in both France and the Philippines. There is no conclusion or decision at this point. But, we’re keeping that option open and evaluating the pros and cons of it,” sabi ng adviser ni Obiena na si Jim Lafferty sa mga media Huwebes.

“I am not a cheater, and I didn’t do anything to enhance my performance… The accusations made were baseless. It just didn’t affect me but also my coach and my team. It damaged the reputation that I carefully built the past few years,” matinding pahayag naman ni Obiena.

(Lito Oredo)