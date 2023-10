Super kilig kahit peke: DonBelle mouth-to-mouth pinagtalunan ng mga fan

Binuking ni Vivoree ang ganap sa paligid kapag kasama niya sina Donny Pangilinan, Belle Mariano.

Pangalawang beses na raw niyang nakatrabaho ang DonBelle, at habang tumatagal ay lalo raw silang nagiging masaya.

Una nga silang nagkasama sa ‘He’s Into Her’, at ngayon nga ay sa ‘Can’t Buy Me Love’.

“Super tawa-tawa lang kami, kain lang kami kapag break time namin. Of course, it’s a new blessing to be able to showcase my love for acting din. So I am very, very grateful and happy,” sabi ni Vivoree.

Nitong Lunes nga nagsimula ang nasabing serye at mainit agad ang naging pagtanggap ng manonood sa unang primetime series nina Donny at Belle. Hindi nga bumababa sa 400,000 live concurrent views ang serye at palagi rin itong trending at most watched series sa Netflix Philippines.

At kaloka nga ang mga DonBelle fan dahil nag-screen grabbed talaga sila ng eksena ng dalawa na tila naghahalikan, ha! Nasa ibabaw si Donny at hawak ang mukha ni Belle, at magkadikit nga ang kanilang mga labi.

Eksena nga `yon na nalunod si Belle at kailangang i-mouth-to-mouth resuscitation ni Donny si Belle.

May nagsasabi na peke raw ang eksena dahil ang daliri naman daw talaga ni Donny ang nakadikit sa labi niya, at hindi ang mga labi ni Belle.

Pero, para sa mga fan, kahit ano pang sabihin ng iba, masaya sila, kinilig sila, at kahit sabihin pang walang malisya ang eksena, para sa kanila, punong-puno ng malisya at kilig `yon.

Hirit nga nila, “Tama man o mali ang pag-mouth-to-mouth resuscitation, o pag-CPR na `yan, o kahit sabihin pang daliri o kamay talaga ang hinalikan ni Donny kay Belle, o kahit paulit-ulit pang sabihin na walang malisya, basta para sa amin, nakakakilig na `yon. Sa last part na lang ng serye ang totoong kissing scene.”

Well… (Dondon Sermino)