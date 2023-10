Road work sinuspinde, mga mall hinigpitan sa Undas, Kapaskuhan

Ikinasa ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) ang ilang paghihigpit dahil na rin sa inaasahan na matinding trapik pagsapit ng Undas hanggang sa dagsa ng tao sa mga pampublikong lugar sanhi ng paparating na holiday season.

Ipinag-utos ni MMDA Acting Chairman Atty. Don Artes ang pansamantalang suspensiyon ng mga ginagawang paghuhukay sa Metro Manila na epektibo sa hatinggabi ng Biyernes sa Nobyembre 13, 2023. Tatagal ang suspensiyon hanggang sa Enero 8, 2024.

Kasama sa pinasuspinde ng MMDA ang mga road reblocking, pipe-laying, road upgrading at iba pang ginagawang excavation work na magiging sagabal o dagdag abala pa sa trapik.

Subalit nilinaw ni Artes na hindi kasama sa suspensiyon ang mga flagship project ng pamahalaan na ginagawa ng Department of Public Works and Highways.

Inatasan din ang mga shopping mall na isumite ang kanilang traffic management plan sa MMDA, particular ang mga mall sales at iba pang promotional event, dalawang linggo bago isagawa ang mga ito.

Hinigpitan din ng ahensiya ang mga mall-wide sale na papayagan lamang tuwing weekend gayundin ang delivery sa mga shopping mall dapat ay sa gabi lamang umano na mula alas-11:00 ng gabi hanggang alas-singko ng umaga kinabukasan.

“They will also be asked to adjust their operating hours from 11am to 11pm starting November 13,” 2023.

Maging ang mga traffic enforcer ay inatasan ni Artes na palawigin ang duty ng mga ito ng hanggang alas-12:00 ng hatinggabi simula sa Nobyembre 13 hanggang Enero 8 upang i-monitor ang trapik sa Metro Manila. (Betchai Julian)