Piolo pumiyok sa chika na nabuntis si Shaina

Hagikgik na may kasamang kilig ang reaksyon ni Piolo Pascual nang may isang reporter na nagpakilala sa kanya bilang ‘Shaina’!

Kasi nga, muli na namang nabuhay ang ‘tsismis’ sa kanila ni Shaina. Eh, aminado naman si Piolo na bukod sa pamilya niya, si Shaina ang source of inspiration niya.

“Siyempre, kasama siya at pamilya ko,” sabi ni Piolo.

“Buntis na nga raw siya, eh!” natatawang sabi ni Piolo.

“Buti pa ang ibang tao, alam nila. Hahahaha!” saad pa ni Piolo.

Pero, ano ba ang pakiramdam niya sa mga ganung tsismis sa kanila ni Shaina, na siya nga raw ang ama?

“Pinagtatawanan na lang namin! Actually, magkasama kami noong isang araw, may nagpa-picture na isang bata, sabi ko, ‘Oh, bata na siya.’ Hahahaha!” natatawang pahayag niya.

Sanay na nga raw si Piolo sa kung ano-anong tsismis na iniimbento tungkol sa kanya.

May mga chika nga na noong ABS-CBN ball ay may nangulit sa kanya ng real score nila ni Shaina, kung na-‘rekindle’ ba ang relasyon nila, pero hindi niya sinagot, at sumayaw lang siya nang sumayaw.

“Ball kasi `yon. Hahahaha!” palusot niya.

Pero, may na-rekindle ba?

“Na-rekinder!” pa-joke na sagot ni Piolo.

“Paano ko ba ‘yon sasagutin? Pero, magkasama kami sa soap (opera).

“Pero tingnan na lang natin kung ano ang mangyayari. Of course, there’s pressure in the family, that’s why… let’s see.

“It’s just that, for now I’m really very busy! It’s just something that I don’t have any time for. But you know, I’m not dating, anyway!

“So, what you see, when we’re together, that’s how we are. I hope she’s not dating too!” sabi pa ni Piolo.

Pero ‘yun na nga, si Shaina raw talaga ang isa sa mga source of inspiration niya.

“Of course, ever since naman!” giit ulit ni Piolo.

Anyway, hindi nga natupad ang sinabi ni Piolo noong bago mag-pandemic, na magpapahinga muna siya, na mas gusto muna niyang maging farmer, negosyante, kesa umarte, kumanta sa harap ng kamera.

Kaloka nga na bukod sa concert niyang ‘An Ultimate Night with Piolo’ na ginanap nitong October 20 sa Newport Performing Arts Theatre, may series of concert din siya sa Amerika, Canada ngayong Nobyembre.

At agad daw siyang magti-taping ng teleserye para sa ABS-CBN pagbalik niya.

Pero bago nga ang mga yan, rumatsada rin si Piolo ng iba’t ibang raket, ha!

“’GomBurZa’ was done while I was filming ‘The Ride’. I did ‘Replacing Chef Chico’ first quarter (of 2023). I did ‘The Ride’ second quarter. And in between second quarter, before my vacation, I was able to squeezed in a couple of days for GomBurZa, and also ‘Moro’ (with Brillante Mendoza).”

Kaya hirap na hirap daw siya sa ‘GomBurZa’, dahil halos sabay-sabay ang ginagawa niya, eh, kailangan pa niyang mag-memorya ng sangkatutak na Spanish.

“Napahiga ako after that scene. But it was worth it!” sabi ni Piolo, na take 1 lang daw siya sa nakakabaliw na eksena na `yon.

At siyempre, ginawa rin niya ang ‘Mallari’ na pasok sa Metro Manila Film Festival 2023. At super proud nga siya sa pelikulang ito, dahil ginastusan daw talaga. Ayaw sabihin ng producer kung gaano kalaki ang budget, basta less than P100M daw.

“At hindi sila tumawad (sa talent fee), ha! Hahahaha! Ang hirap din kasi. Buy 1 take 3 kasi. In 1 scene, iba’t ibang character ang ginagawa ko. It was really mindboggling for me!” saad pa ni Piolo.

Kaya hirit na lang niya, baka next year na lang siya matulog nang mahaba!

Kaloka!