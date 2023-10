PBBM nasungkit PP242B negosyo deal sa Saudi

Umakyat na sa $4.26 bilyon (katumbas ng P242.8 bilyon) ang halaga ng sinelyuhang mga kasunduan ng Pilipinas sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Saudi Arabia.

Ayon sa Presidential Communications Office (PCO), mula sa naunang $120 milyon ay nadagdagan ito matapos ang dinaluhang Saudi business leaders meeting ng Pangulo, sa ginanap na ASEAN-Gulf Cooperation Council Summit.

Sa ginanap na pulong, pumirma ng kasunduan ang Al Rashid Petroleum Investment Company at Samsung Engineering NEC Co. Ltd. Sa EEI Corporation para sa construction export services na nagkakahalaga ng $120 milyon.

Sabi ni Pangulong Marcos, lagpas 15,000 na mga Pilipino ang makikinabang sa sinelyuhang mga kasunduan.

“With an estimated value of over USD 120 million, the agreements that will be signed today are set to benefit more than 15,000Filipinos in training and employment opportunities across a wide range of professions in the construction industry,” wika ng Pangulo.

Pumirma rin ng kasunduan ang Al-Jeer Human Resources Company-ARCO sa Association of Philippine Licensed Agencies for the Kingdom of Saudi Arabia para sa human resources na nagkakahalaga ng $3.7 bilyon.

Kasama rin sa pumirma ng investment agreement na nagkakahalaga ng $191 milyon ang Maharah Human Resources Company para sa Staffhouse International Resources Corporation at E-GMP International Corporation for Human Resources Services.

Kinilala ng Pangulo ang napakahalagang kontribusyon ng mga naturang kompanya bilang bahagi ng pagpapaigting sa relasyong bilateral ng Pilipinas at Saudi Arabia.

Dumalo sa pulong ang mga negosyanteng Arabo na inorganisa ng Department of Trade and Industry at Saudi Minister of Investment Khalid Al-Falih.

Umaasa si Pangulong Marcos na ito na ang umpisa ng mas marami pang partnership sa pagitan ng Pilipinas at Saudi Arabia.

Magandang pagkakataon aniya ang pulong dahil umaangat ang ekonomiya ng Pilipinas at napanatili ang momentum sa paglago ng kabuhayan ng bansa.

Sinabi ng Pangulo na ito ang unang pagbisita niya sa Gitnang Silangan simula nang umupo sa Malacañang at nagpapasalamat siya sa kumpiyansa ng pamahalaan ng Saudi sa Pilipinas at sa mahigit isang milyong overseas Filipino worker na nagtatrabaho sa kanilang bansa. (Aileen Taliping)