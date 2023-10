Napoles 64 taon kalaboso sa P20M `pork’ scam

Hinatulang guilty at pinatawan ng kabuuang 64 taon na pagkabilanggo si Janet Lim Napoles kaugnay sa panibagong kaso ng pork barrel scam.

Base sa 57 pahinang desisyon ng Sandiganbayan, guilty si Napoles sa apat na kaso ng graft at apat kaso ng malversation of public funds kaugnay sa ilegal na paggamit ng P20 milyong Priority Development Assistance Fund (PDAF) ni dating South Cotabato Rep. Arthur Pingoy.

Sa kasong malversation ay kabuuang 40 taon ang hatol na kulong habang 24 na taon na pagkabilanggo sa graft. Pinagbabayad din si Napoles ng P41 milyon ng anti-graft court.

Samantala, sa desisyon ng Sandiganbayan Second Division ay pinawalang sala nito ang dating mambabatas dahil sa kawalan ng direktang ebidensya.

“There is no sufficient evidence that Pingoy received kickbacks from Napoles. Even prosecution witness and former JLN Corporation Finance Officer Benhur Luy admitted that he has never seen Pingoy, nor directly deliver to him any amount of money as kickbacks,” nakasaad sa desisyon ng Sandiganbayan.

Sinabi pa ng anti-graft court na bagamat nakasaad ang pangalan ni Pingoy sa daily disbursement record na hawak ni Luy ay hindi ito sapat na batayan para sabihin na kasama na ang dating mambabatas sa tumanggap ng kickback.

Sa panig ni Napoles sinabi ng kanyang abogado na si Atty. Rony Garay na maghahain ito ng motion for reconsideration kaugnay sa naging hatol. Iginiit ni Garay na hindi dapat mahatulan ang kanyang kliyente dahil wala naming hinatulan na opisyal ng gobyerno.

“No public official was convicted, and yet this crime is committed with a public official,” ani Garay.

Maliban kay Napoles ay kasama rin sa hinatulan sa naturang kaso si Evelyn de Leon, ang presidente ng Philippine Social Development Foundation Inc. na hawak din umano ni Napoles at kabuuang 48 taong pagkabilanggo ang parusa sa kanya.

Si Napoles na nakapiit sa Correctional Institution for Women ay nahatulan na sa ibat-ibang kaso ng pork barrel scam. (Tina Mendoza)