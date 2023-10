May ibubuga pa si ex-MVP! James Yap nagpasiklab sa harap ng mga kababayan

ALL-FILIPINO na sumalang ang Rain or Shine at Meralco sa tuneup game na idinayo ng PBA sa Masskara Festival sa University of St. La Salle Coliseum sa Bacolod nitong Huwebes.

Hindi pinaglaro ng Elasto Painters si DaJuan Summers samantalang hindi pa dumarating ang replacement import ng Bolts na si Suleiman Braimoh.

Nag-deliver ng 16 points, 12 rebounds si Santi Santillan para angklahan ang 94-81 win ng Painters.

Nag-ambag ng tig-12 points sina Andrei Caracut at Jhonard Clarito. Naglaro din si James Yap sa harap ng mga kababayan, nilista lahat ang 5 points niya – isang tres at isang two-pointer – sa kulang 6 minutes sa third quarter.

Nakauna ang Meralco 8-2 pero pagkatapos ng dalawang deadlocks at anim na lead changes ay inagaw ng RoS ang manibela 43-30 sa break bago kinabig ang first 7 points ng third.

Kinamada lahat ni backup guard Diego Dario ang 20 points niya sa second half pero kinapos ang Bolts.

May 17 si Jansen Rios mula sa apat na 3s, 14 markers kay Aaron Black. Sa unang pagkakataon ay naglaro ang first-round pick (8th overall) ng Meralco na si Brandon Bates at nagsumite ng 4 points, 2 rebounds, 2 assists, 2 blocks.

Nasa US pa si Gilas Pilipinas player Chris Newsome, nasa injury list sina Cliff Hodge, Allein Maliksi, Bong Quinto, Raymond Almazan at Anjo Caram.

(Vladi Eduarte)