Marcos `binenta’ Maharlika sa mga negosyanteng Arabo

Opisyal ng inalok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Arab business leaders ang Maharlika Investment Fund (MIF) ng Pilipinas.

Sa ginanap na roundtable meeting sa Riyadh, Saudi Arabia nitong Huwebes, binanggit ng Pangulo ang MIF na kauna-unahan aniyang investment fund ng Pilipinas na layuning makaakit ng pangmatagalang pamumuhunan sa bansa.

Inaasahan aniya ng kanyang gobyerno na makikinabang dito hindi lamang ang mga negosyante ng Saudi Arabia kundi pati na rin ang kaharian na may malawak na karanasan sa ganitong uri ng pondo at pamumuhunan.

“At the forefront of these opportunities is the recently launched Maharlika Investment Fund, the Philippines’ first-ever sovereign investment fund to drive long-term economic development through increased investments in high-impact sectors,” pahayag ni Pangulong Marcos sa mga negosyanteng Arabo.

Sinabi ng Pangulo na ang pagdalo niya sa ASEAN-Gulf Cooperation Council Summit ay patunay ng kahandaan ng kanyang gobyerno para sa mas malalim na economic partnership hindi lamang sa Southeast Asia region kundi pati na rin sa Gitnang Silangan. (Aileen Taliping)