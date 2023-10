Magnificent 7 tinukuran pagbabalik ni Guadiz sa LTFRB

Nagdaos kahapon ng ‘support rally’ ang “Magnificent 7” na binubuo ng Pasang Masda, Busina, Altodap, Acto, Stop & Go, UV Express para ibalik sa Land Transportation and Franchising Regulatory Board (LTFRB) ang sinibak na si Chairman Teofilo Guadiz III.

Sa harap ng LTFRB, nagsagawa ang Magnificent 7 upang hikayatin ang Pangulong Fedinand Marcos Jr., na ibalik si Guadiz, na nagpatunay sa kanyang kredibilidad at kakayahan bilang pinuno ng ahensiya.

“Bilang mga grupo na matagal nang sumubok sa serbisyo ng LTFRB, nananatiling buo ang aming paniniwala at suporta kay LTFRB Chairman Atty. Teofilo Guadiz III na hindi nagkulang sa pagbalangkas ng mga proyekto, programa, at hakbang para sa aming mga ordinaryong operator at tsuper,” base sa joint support statement ng nasabing mga transport group.

“Mapagpakumbaba naming hinihimok si Pangulong Marcos na pakinggan ang tinig ng nakararami at ibalik si Chairman Guadiz para ipagpatuloy niya ang kanyang mga programa at proyekto para sa aming mga operator at mga tsuper,” dagdag pa nila.

Ang pinagsamang pahayag ng pitong malalaking grupo ay nilagdaan ng kani-kanilang mga pangulo at kinatawan.

Pinayuhan din ng “Magnificent 7” ang publiko na huwag maniwala sa mga akusasyon laban kay Guadiz dahil ang mga ito ay nagmula sa isang taong may “kuwestiyonableng kredibilidad”, na tumutukoy kay Jeffrey Tumbado, ang dating exevutive assistant ng LTFRB.

Magugunitang, mabilis na binawi ni Tumbado ang kanyang walang basehang mga paratang laban kay Guadiz matapos mapagtantong mali at walang basehan ang kaniyang mga paratang.

“Si Chairman Guadiz ang nagbalik ng tiwala ng transport stakeholders at ng publiko sa LTFRB,” batay sa hiwalay na pahayag ng grupo.

“Maaaring patunayan ng STOP & GO TRANSPORT COALITION ang integridad, dedikasyon at sinseridad ni Chairman Guadiz sa pagdalo sa lahat ng mga isyu at alalahanin ng iba’t ibang transport groups partikular na at ng publiko sa pangkalahatan,” dagdag nito.

Sa isang panayam sa telebisyon kamakailan, sinabi ni Guadiz na pinatawad na niya si Tumbado at hindi na siya magsasampa ng kasong libelo laban dito.

Ibinunyag din ng LTFRB chairman na nagalit sa kanya si Tumbado matapos itong ma-demote dahil sa kanyang “attitude problem.”