Krudo, gasolina, kerosene arangkada sa taas-presyo

Posibleng magkaroon ng panibagong taas-presyo sa krudo at gasolina sa susunod na linggo, ayon sa isang opisyal ng Department of Energy (DOE).

Sa panayam sa Teleradyo nitong Biyernes, Oktubre 20, sinabi ni Director Rodela Romero ng Oil Industry Management Bureau na magkakaroon ng pagtaas sa krudo at gasoline kasama na rin ang kerosene batay sa apat na kalakalan sa Mean of Platts of Singapore.

Sa pagtaya ng opisyal, posibleng tumaas ng P1 o higit pa ang presyo kada litro ng krudo at kerosene samantalang lagpas 50 sentimo naman sa gasolina.

Kabilang sa mga dahilan ng taas-presyo ng langis na tinukoy ni Romero ay ang lingguhang pagbaba umano ng stock na krudo ng Amerika at ang panawagan ng Iran sa mga miyembro ng Organization of Islamic Cooperation na magpatupad ng oil embargo at iba pang parusa laban sa Israel. (Betchai Julian)