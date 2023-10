Klase sinuspinde sa Davao de Oro quake

IPINASUSPINDE ni Davao de Oro Gov. Dorothy P. Montejo-Gonzaga ang face-to-face classes sa lahat ng antas ng klase sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa bayan ng New Bataan matapos tumama sa kanilang lugar ang magnitude 5.9 na lindol kahapon nang madaling-araw.

Sa isang memorandum order, inatasan ni Gonzaga ang lahat ng local authority sa lalawigan na magsagawa ng structural integrity assessment sa kanilang mga paaralan para matiyak ang seguridad ng mga mag-aaral.

Samantala, sinabi ni Franz Irag, information officer ng Office of Civil Defense (OCD)-Davao na dumanas ng brownout ang mga residente sa Pantukan sa Davao de Oro at Caraga, Lupon, San Isidro, Tarragona at Mati City sa Davao Oriental ilang sandali pagkatapos nilang maramdaman ang magnitude 5.9 na lindol ganap na alas-2:38 nang madaling-araw.

Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs), naitala ang lindol sa layong 35 kilometro sa timog silangan ng New Bataan, Davao de Oro mula sa lalim na 13 kilometro.

Karamihan sa mga naapektuhan ng pagyanig ang maraming bayan sa Mindanao.

Naramdaman ang Intensity V sa Davao Oriental at New Bataan, Maragusan, Davao de Oro, at Pantukan; Intensity I sa lV sa Nabunturan, Compostela, Monkayo, Mawab, Montevista, Laak, Mabini at Maco sa Davao de Oro, intensity III sa Davao City at Tagum City sa Davao del Norte at intensity I sa Bislig City at Tandag City sa Surigao del Sur. ­(Natalia Antonio)