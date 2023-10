Kevin Durant, Phoenix Suns tinambakan sina LeBron James, Los Angeles Lakers

SINAPAWAN ni Kevin Durant si LeBron James sa kanilang preseason game nitong Huwebes sa unang court matchup nila sa nakalipas na limang taon.

Christmas Day noong 2018 pa huling nagtagpo ang dalawa, tinalo ni LeBron at Lakers si KD na nasa Golden State pa noon.

Sa sumunod na pagtatapat ng kanilang teams, isa sa kanila ang injured kaya hindi nakapaglaro.

Tumabo si Durant ng 21 points para ihatid ang Phoenix Suns sa 123-100 win laban sa Los Angeles Lakers.

Sumabay ng 19 points si James pero naubusan ang LA, hindi nakahabol nang tapakan ng Phoenix ang silinyador pagbalik mula sa break.

Abante pa ang Lakers 38-30 sa halftime bago kumaripas ang Phoenix sa bisa ng 35-15 third quarter at 34-27 fourth.

Hindi naglaro sa Suns sina Devin Booker at Bradley Beal, sumegunda kay KD ng 17 points si Saben Lee na perpektong 8/8 sa free throws off the bench.

May 12 markers pa si Yuta Watanabe, naglista ng 7 points, 9 rebounds, 6 assists si Drew Eubanks.

Nagsumite ng 15 points, 6 blocks si Anthony Davis sa Los Angeles, may 14 si Austin Reaves.

