Joey panay hirit na ang saya ng misis ni Arjo: Maine buntis na?

As expected, trending sa X (dating Twitter) ang pagbabalik ni Maine Mendoza sa ‘E.A.T.’, ha!

Wala naman kasing announcement na makikita na ulit sa noontime show ang OG Cutie ng Legit Dabarkads kaya shookt ang viewers nang biglang masilayan sa TV screen si Mrs. Atayde.

Mukhang na-miss din ng bonggang-bongga ni Menggay ang pagho-host kaya ang taas-taas ng energy niya nitong Biyernes ng tanghali.

Nabuhay muli ang ‘pananghalian’ ng mga faney niya na ilang buwan din siyang hindi napanood sa TV at masaya na sila sa paminsan-minsang posting ni Menggay sa social media. Kaya naman nagbunyi sila ng todo-todo sa paglabas niya uli sa ‘E.A.T.’ at wish ng fans niya na tuloy-tuloy na ‘yon.

Sinabay rin ng ‘E.A.T.’ sa pagbabalik ni Maine ang paglulunsad ng kanilang latest segment na ‘Peraphy’ na isang card fun game.

May potential na maging favorite segment din ito tulad ng ‘Gimme 5: Laban ng mga Henyo’, ‘Babala Wag Kayong Ganuuun’, at ‘Sugod Bahay mga Kapatid’.

Samantala, panay nga ang biro ni Joey de Leon na ang saya-saya raw ni Maine na sinang-ayunan naman ng huli. Bali-balitang buntis na ito, ito kaya ang tinutukoy ng Henyo Master na nakapagpapasaya sa misis ni Arjo Atayde o masaya lang talaga siya dahil nakabalik na siya sa kanilang noontime show at finally ay na-meet at nakasama na niya si Atasha Muhlach?

