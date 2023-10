Iyak sa EAC! JP Maguliano, Generals binuhusan ng tubig Blazers

Mga laro Sabado:

(FilOil EcoOil Arena)

9:30am — Mapua vs Perpetual

3:00pm — Arellano vs JRU

HUMARABAS ng double-double si veteran big man JP Maguliano upang maitakas ng Emilio Aguinaldo College Generals ang isang pambihirang panalo laban sa De La Salle-College of Saint Benilde Blazers 78-76, Biyernes, sa 99th season ng National Collegiate Athletic Association (NCAA) men’s basketball tournament sa FilOil EcoOil Arena sa San Juan City.

Rumehistro ng unang double-double si Maguliano para sa Generals sa pagkamada ng 17 puntos, 12 rebounds, dalawang assists at isang steal kabilang ang 2-of-4 sa tres at 7-of-8 sa free throw line.

Sumuporta naman ang kapwa beteranong si Ralph Robin sa 16 puntos, 3 rebounds at 2 assists upang putulin ang three-game winning streak ng Blazers at makabawi sa huling pagkabigo kontra San Sebastian College-Recoletos Golden Stags.

Sumosyo sa fourth spot ang Generals kasama ang season host Jose Rizal University Heavy Bombers sa parehong 5-3 kartada

May pagkakataon ang CSB, bagsak sa 4-4 baraha, na madala sa tabla ang laro matapos makakuha ng foul si Robi Nayve mula sa three-point line. u

Subalit minintis nito ang unang tira, ganun na rin ang huli sa nalalabing 3.4 segundo sa laro upang mawala ang pagkakataong maitulak sa overtime ang laro.

Halos kontrolado ng Blazers ang laro na pinagbidahan ni Nayve sa 23 puntos, kasama ang 8 rebounds, 3 assists at isang steal, kung saan 13 rito ay kinana niya sa first half, habang nailagay nito sa pinakamalaking bentahe sa 56-48 sa third canto ang koponan.

(Gerard Arce)