Ghost mambubulaga sa Juvenile 2nd Leg

PAKAY ng kwadra ng pangarerang si Ghost na iparamdam ang kanyang lakas pagsalang nito sa pista bukas, Linggo, sa magaganap na 2023 Philracom “2nd Leg Juvenile Stakes Race” sa Metro Turf sa Tanauan City sa Batangas.

Mahuhusay na kabayo ang makalaban ni Ghost sa distansiyang 1,400 metro kaya tiyak na mapapalaban ito nang todo.

Magiging mahigpit na kalaban ni Ghost sa event na nakalaan ang P1.8 M ang magkakamping Bea Bell at Cassandra Bell na pag-aari ng mag-amang sina Elmer De Leon at Bea De Leon.

Kasama rin si Mae Bell sa mga posibleng bigyan ng pansin ng mga karerista, rerendahan ito ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) – Jockey of the Year awardee Patricio Ramos Dilema.

Maliban kina Bea Bell, Cassandra Bell at Mae Bell, ang ibang makakatagisan ng bilis ni Ghost ay sina Amor My Love,, Heartening To See, Masunaga, Mommy’s Love, Morning After at Over Azooming.

Hahamigin ng owner ng mananalong kabayo ang P1,080,000, mapupunta sa second placer ang P360,000, habang P180,000, P90,000, P54,000 at P36,000 ang third hanggang sixth, ayon sa pagkakahilera.

(Elech Dawa)