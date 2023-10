‘Ere’ gustong kantahin: Lukas Graham gusto maka-duet si JK

Bet ng singer-songwriter na si Lukas Graham na maka-duet si Juan Karlos.

Sa TikTok account ni Lukas, nag-post siya ng video kung saan nasa background ang music video ng ‘Ere’ at sinabi niyang gusto niyang makasama si Juan Karlos sa kanyang Manila concert na magaganap sa New Frontier Theater on October 22, 2023.

Sinabi rin niya sa video na gusto niya sanang mag-duet sila ng hit song ni Juan Karlos na ‘Ere’.

“Let’s perform this one together, too? Can’t wait,” sey ni Lukas.

Well, mukhang matutupad nga ang wish ni Lukas dahil kumpirmado na ang guesting ni Juan Karlos sa concert niya at marami ang nae-excite sa pagsasama nilang dalawa sa stage.

Si Lukas ay isa one sa first 25 acts na naging bahagi ng Spotify’s Billions Club habang si Juan Karlos naman ang unang Filipino act na nakapasok sa Global Chart ng Spotify.

Exciting!