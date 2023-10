Dyowa ni Ruru mas magaling daw mag-host: Julie Anne binakbakan ng mga faney ni Bianca

Halos araw-araw ay trending si Bianca Umali dahil sa pagkakasali nito sa ‘It’s Your Lucky Day’.

Umaani siya ng papuri dahil sa galing niya sa hosting kahit siya lang ang nag-iisang Kapuso artist sa Kapamilya noontime show. Sa galing niya, hindi mo mararamdam ‘yung ilang factor. Nag-gel agad siya sa mga taga-ABS-CBN.

Maski ang main host ng show na si Luis Manzano, pati si Robi Domingo ay napahanga sa galing ng girlfriend ni Ruru Madrid.

Sobrang appreciated naman ni Bianca ang mga matatanggap na papuri. Kaya naman mas lalo raw niya ginagalingan.

Hindi napahiya ang Kapuso Network na si Bianca ang una nilang isinabak as guest Lucky Star dahil sa galing nito.

Bet nga ng netizens na gawin nang regular host si Bianca if ever magtuloy-tuloy ang nasabing show pag nakabalik na sa ere ang ‘It’s Showtime’ dahil may tsika ngang ilalagay sila sa ibang timeslot.

Nakatulong kaya sa galing mag-host ni Bianca ang pagge-guest host niya sa ‘Eat Bulaga’ noong parte pa ng show ang TVJ, Legit Dabarkads? Naging semi-regular kasi siya rito bago pa man lumipat ang orig hosts ng ‘EB’ sa TV5.

Ang nakakaloka nga pala ay parang sinasabong ng mga faney si Bianca kay Julie Ann San Jose.

Kinukumpara kasi nila ang hosting skill ng dalawang Kapuso actress, ha!

Marami mga ang humahanash na mas magaling daw si Bianca compare kay Julie Anne na fave raw ng GMA-7.

“Naku @gmanetwork mukhang napapanood na din ng mga ABS-CBN bosses ang potential ni Bianca Umali. Ito ang i build-up nyong mabuti at bigyan ng mga de kalibreng projects dahil malaki ang potential nya maging superstar sa lawak ng mga kaya nyang gawin”

Binakbakan nga ng mga faney ni Bianca si Julie Anne dahil mas magaling daw ang una sa huli pagdating sa hosting, ‘noh?!

Sigaw pa ng mga faney, sana nga raw ay mabigyan ng marami pang hosting stint ang dyowa ni Ruru Madrid at hindi lang puro ang girlfriend ni Rayver Cruz ang napapanood sa mga show ng GMA-7.

Pareho namang talented at beautiful ang dalawa kaya sana huwag nang intrigahin pa sina Bianca, Julie Anne, ha! (Ogie Narvaez Rodriguez)