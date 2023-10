Depensa ni Omar John sasandalan ng National U

Standings W L

UP 6 0

NU 5 1

La Salle 3 3

Adamson 3 3

Ateneo 3 3

UE 2 4

FEU 2 4

UST 0 6

Mga laro Sabado:

(UST Pavilion)

12:00nn – NU vs AdU

4:00pm — DLSU vs UE

Kinakailangan muling sumandal sa mahigpit na depensa ng National University Bulldogs na tatrangkuhan sa pagbabantay ni foreign student-athlete Omar John upang hanapin ang four-game winning streak kontra sa palabang Adamson University Soaring Falcons sa 86th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) men’s basketball tournament sa University of Santo Tomas Quadricentennial Pavilion sa Espana, Manila.

Ipinalasap ng Gambian center ang kanyang bangis sa parehong dako ng laro nang kumamada ng 12 puntos, 10 rebounds, 2 assists, 2 steals at isang block tungo sa solo second spot sa 5-1 kartada.

Aminado si NU head coach Jeff Napa na hindi magiging madali para sa koponan ang susunod na asignatura kontra Adamson sa unang laro sa alas-12 ng tanghali.

Susundan ito ng sagupaan ng De La Salle Green Archers at University of the East Red Warriors sa alas-4 ng hapon.

“Kailangan naming mag-ensayo ulit, may game kami sa Sabado. Hindi kami pwedeng mag-relax, we must shift our focus against Adamson, a very dangerous team because I know coach Nash (Racela) is a very disciplined coach din,” wika ni coach Napa.

Sasandal ang NU kina UAAP Player of the Week Jake Figueroa, PJ Palacielo, Donn Lim at Kean Baclaan.

Tatapatan ito ng Adamson nina Joshua Yerro, Ced Manzano, Vince Magbuhos, Joem Sabandal, Jed Colonia, Jhon Calisay at OJ Ojarikre.

(Gerard Arce)