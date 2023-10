Cong Bryan Revilla nadale ng food poison

Naglabas-masok umano sa ospital si Agimat party-list Rep. Bryan Revilla sanhi ng pinaniniwalaang food poisoning mula sa nakain nito sa Bangkok, Thailand.

“Siguro nagtataka ho yung iba nating mga kasama kung bakit wala po tayo gaanong mga social media posts sa ating mga pages for the past few weeks…. I’ve been in and out of the hospital dahil sa meron tayong nakain na hindi natin dapat nakain… nagkaroon tayo ng some sort of food poisoning bacteria,” sabi ni Revilla sa isang video na naka-post sa Facebook.

Nagpatingin umano siya sa doktor at nalaman na mataas ang kanyang infection. Nabatid pa sa pagsusuri na namamaga umano ang kanyang large intestine o malaking bituka.

Nakalabas na siya sa ospital ngunit makalipas umano ang limang araw, o noong Oktubre 14 ay muli siyang dinala sa pagamutan kung saan inalis ang nana sa kanyang malaking bituka.

Ipinost ni Revilla ang video noong Huwebes at pinayuhan pa ang publiko na dapat maging maingat sa mga kinakain upang maiwasan ang magkasakit. (Billy Begas)

