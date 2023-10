Carlo nilait ‘sakit sa ear’ song number

Samu’t saring reaksyon ang ibinato kay Carlo Aquino matapos i-upload sa X (dating Twitter) ang video ng song number nito sa Miss Bacolod Grand Coronation kamakailan.

Sa post ni @jaymazingwalk ay mapapanood na hinaharana ni Carlo isa-isa ang mga kandidata habang nagpapatagisan ng queenly walk sa evening gown round.

Inaalalayan ni Carlo ang bawat kandidata sa kanilang paglalakad at ang iba naman ay sinusundan pa niya para awitan.

Walang duda sa kanyang kakisigan ang aktor, pero napingasan ang mala-Adonis na kaguwapuhan nito sa tunog ng kanyang boses at sa buo niyang vocal performance, ha!

Malinaw na maririnig ang singing voice ni Carlo na parang pusang umuungot sa kalaro at wala rin ito sa tiyempo.

Hindi rin bumagay ang vibrato ng aktor na lalong nagpasama sa kanyang pagkakanta ng isang sikat na OPM song.

Sabi nga ng nag-upload ng video, “Anyare?” na nagpapahiwatig sa klase ng pagkakaawit ni Carlo.

May subtitle rin ito na, “Pinili mo pa yung hindi mo kaya.”

Sa ilang nag-comment ay mababasang dinikdik ng pamumuna, nilait ang Kapamilya hunk.

Sabi nga ng ilang nagkomemto:

@ChellDion, “Ang hirap panoorin, ang sakit sa ears,”

@pitsnirvana, “Isang linggong may kabag levelz,”

@missmuffincat, “Parang tanga,” @elleypasiola, “Bakit parang umuungol na pumipiyok?”

Ang iba pa ay:

@pineapplejean, “Simula pa lang nakakainis na.l,”

@Bobby1ofthe15M, “Ang lala.”

Pinilit ipagtanggol si Carlo ng ilan, pero may halong pambabarubal pa rin sa aktor.

@imjoseleonardo, “Copy to sat v or online hindi maayos yung mix ng volume ng mic at audio. Lol.”

May sumabotahe raw kay Carlo paniniwala naman ng isa. @heisen_berg12, “looks like he didn’t use or binigyan ng in-ear monitors most likely kaya vocals an gung music track nde nag sync. I can’t shame him from doing his best but looks like he was set up to fail. My 2 cents.”

Wala pang reaksyon si Carlo sa mga sinabi ng X netizens tungkol sa kanyang performance.