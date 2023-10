Ayaw ng mantsa! Bella Belen, NU wawalisin quarters

Mga laro Sabado:

(Rizal Memorial Coliseum)

11:00am – NU vs AU

2:00pm – CSB vs FEU

5:00pm – UE vs AdU

BIBITBITIN nina Mhicaela ‘Bella’ Belen at Alyssa Solomon ang defending champions National University sa asam na sweep sa pagsagupa sa Arellano University sa quarterfinals ng 2023 Shakey’s Super League (SSL) Collegiate Pre-Season Championship ngayong Sabado sa Rizal Memorial Coliseum.

Wala pa ring talo sa limang sunod na laban at nakatitiyak na sa no. 1 na pwesto sa Pool E ang Lady Bulldogs sa pagsagupa nito sa Lady Chiefs (3-2) sa alas-11 ng umaga.

“Hindi kami dapat magpakampante,” sabi ni Belen, dating UAAP Rookie-MVP, na sasandig din sa suporta ng kakampi na kasalukuang SSL MVP na si Solomon.

Ito ay dahil makakasagupa ng Lady Bulldogs ang nagtala ng upset sa liga na Lady Chiefs na binigo ang Ateneo.

“Mas gagalingan pa po namin sa next games,” sabi ni Marianne Padillon, na aasa din sa tulong nina Laika Tudlasan at Pauline de Guzman matapos malasap ang unang pagkatalo sa playoffs sa UST, 16-25, 29-31, 18-25.

Susubukan din ng Far Eastern U (4-0) na mawalis ang Pool F sa pagharap sa two-time NCAA champion College of St. Benilde (3-1) sa alas-2 ng hapon bago ang tampok na laro sa ganap na alas-5 sa pagitan ng Adamson (3-1) at University of the East (2-2) sa Pool F play din.

Hindi pa nabibigo sa isang set ang NU sa ilalim ng pagbabantay ng nagbabalik na mentor na si Norman Miguel.

(Lito Oredo)