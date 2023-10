Ayaw nang magalit si Kris? Marc magpapabalik-balik sa Orange County

Dahil sa sinabi ni Kris Aquino sa kanyang Instagram post tungkol sa kanila ni Marc Leviste na, “We’ve both learned from our mistakes…with God’s help sana tuloy tuloy na yung harmonious and supportive relationship namin.”

At sa, “Thank you bimb for helping us realize all the things we needed to repair in order to strengthen our commitment,” ay marami ang naniniwalang nagkabalikan nga sina Kris at Marc.

May isa rin kaming tinanong, na malapit kay Kris, kung ano ba ang ‘basa’ niya sa tinaguriang Queen of All Social Media, pati kay Marc, at sinabi nitong mukhang masaya ang dalawa.

Eh siyempre, bumalik nga kasi uli sa Orange County, California si Marc after mag-post si Kris na wala na talaga sila.

Na mukhang nataranta nga raw si Marc at sinuyo-suyo si Kris.

At mukhang mahal daw talaga ni Marc si Kris at ayaw nitong tuluyang mawala sa kanya ang nanay nina Josh, Bimby.

Tsika pa ng source namin, ang alam niya ay umuwi na si Marc sa Pilipinas, pero babalik daw uli ng Los Angeles.

“Ang alam ko, umuwi na kagabi, pero ang dinig ko, babalik din agad.

“Sa Tuesday raw, balik na kaagad ng LA si Marc,” tsika ng aming source.

In fairness, marami ang kinikilig sa relasyong Kris-Marc.

May iba pa na ang wish ay forever na sana sila, ha!

Eh mukhang ayaw rin ni guy na magalit pa si Kris kaya magpapabalik-balik sa Orange County si Marc, ha!

Bongga!