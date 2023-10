Angeline binitbit dyowa, anak sa concert tour

Finally ay nagawang bitbitin ni Angeline Quinto sa kanyang concert tour abroad ang dyowa niyang si Nonrev Daquina at anak nilang si Sylvio.

Nasa Honolulu, Hawaii na nga sila para sa ’10Q’ concert tour kung saan kasama ni Angeline sina Daryl Ong, Bugoy Drilon.

Nakasalang na nga sila sa Filcom Center show nila ngayon, pero bago ‘yon ay ipinasyal muna nina Angeline, Nonrev si Sylvio.

Enjoy nga raw ang bata sa Honolulu.

Sa chat namin kay Angeline ay sinabi niyang enjoy nga sila sa Hawaii.

Baka sa katapusan daw ng buwan sila mag-Los Angeles, California at ipapasyal nga raw nila si Sylvio sa Disneyland.

Ang iba pang ’10Q’ shows ni Angeline ay on October 22 sa Sycuan Casino sa San Diego, California and on October 27 sa Stafford Center sa Houston, Texas.

Bongga! (Jun Lalin)