2 hanggang 4 na bagyo hahambalos sa ‘Pinas

NASA dalawa hanggang apat na malalakas na bagyo ang hahambalos sa bansa bago matapos ang 2023.

Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) mala­lakas at mapanganib ang mga bagyong papasok sa teritoryo ng Pilipinas sa Nobyermbre at Disyembre dahil tatama ang mga ito sa lupa.

“Most of these tropical cyclones are landfalling or crossing. This means it will either be destructive in terms of wind strength or it could cause heavy rains,” ani assistant weather services chief Analiza Solis.

Kasabay nito ay lalawak din aniya ang mga lugar na tatamaan ng El Niño na saka lang mararamdaman sa hu­ling bahagi ng taon hanggang sa ­unang bahagi ng 2024.

Dahil dito, asahan na aniya ang pagbawas ng ulan sa 45 lugar sa bansa hanggang sa Marso 2024.

“There are areas that could experience dry spell from November to early next year. By end of January, around 26 provinces, mostly in the Visayas and Mindanao, might experience dry spell,” pahayag ni Solis. (Tina Mendoza)