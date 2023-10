Walang paki sa laplapan kay Alden… Coco flinex movie ni Julia

Kinikilig ang fans nina Coco Martin at Julia Montes tuwing pino-promote ng una sa kanyang official social media accounts ang ‘Five Breakups and a Romance’.

Aliw na aliw ang followers nila, kasi naman super sipag mag-promote ng boyfriend ni Julia, ha, as if pelikula nito ang pine-flex ng aktor online.

Halos araw-araw ay may posting ang ‘FPJ’s Batang Quiapo’ actor ng movie nina Julia, Alden Richards.

Wala nga raw paki si Coco sa laplapan scene ni Julia kay Alden, ha!

Kaya naman umaapaw ang kilig ang CocoJul fans dahil napaka-supportive ng Kapamilya actor sa kanyang kasintahan.

Grabe rin ang ginawang promo para sa pelikulang ito, ha!

Pero parang hindi pa rin daw ganun kalakas ang opening day box office result ng ‘Five Breakups and a Romance’, ‘noh?!

Hopefully, lumakas ito ngayong weekend at sa tulong na rin ng word-of-mouth. Maraming nakapanood na na super puri sa ganda ng pelikula at sa akting ng dalawang bida.

Sana tangkilin pa ng maraming moviegoers ang pelikulang ito gaya ng pagtangkilik nila sa Taylor Swift concert movie na talaga namang tumatabo sa takilya.

And speaking of Coco, inaabangan na siya at ang ibang cast ng ‘FPJ’s Batang Quiapo’ sa pagdalo nila sa Masskara Festival sa Bacolod ngayong Sabado.

Bongga!

(Ogie Narvaez Rodriguez)