Villar naburyong sa NIA, Nag-Walkout

Hindi napigilan ni Senador Cynthia Villar ang kanyang galit at nag-walkout sa pagdinig ng 2024 proposed budget ng National Irrigation Administration.

Nag-ugat ito sa report ni NIA administrator Eduardo Guillen kaugnay sa mga irrigation projects ng NIA kung saan lumalabas na 5 percent lamang ang natatapos makalipas ang ilang taon.

Ilan sa mga proyekto ay panahon pa ni dating Pangulong Noynoy Aquino sinimulan at hanggang ngayon ay nakatiwang¬wang.

Sinabi ni Sen. Villar, hindi dapat nagsisimula ng maraming proyekto ang NIA kung hindi rin matatapos sa takdang panahon.

“Kung ganyan ang ano mas maganda pa less project pero mas ginagawa kaysa sa kadami-dami niyong project, puro 5 percent, 10 percent, ano ‘yan? Eh walang impact iyan sa tao, ano bang kalokohan iyan!” diin ni Villar sabay tayo sa kanyang upuan.

Habang nasa isang gilid ng kuwarto, patuloy ang sermon ni Villar kay Guillen.

Makalipas ang isang minuto, bumalik ito sa kanyang upuan at ipinatawag ang kinatawan ng Department of Budget and Management habang patuloy naman ang panenermon sa NIA chief.

Noong magpapaliwag si Guillen, muling tumayo sa upuan si Villar at naglakad-lakad. Habang nasa isang sulok, maririnig ang sinasabi nito na “noong una, napansin ko sa inyo puro kayo feasibility study. Ba’t kayo magfe-feasibility study wala nga kayong pera?”

“Puro salita lang iyan, walang ginagawa. Kaya pala ganito agriculture natin,” banat ni Villar.

Paliwanag ni Guillen, hindi buo ang nilalabas na pondo ng DBM kaya nabibitin ang kanilang mga proyekto. Halimbawa umano ang P1 bilyon na alokasyon pero P100 milyon lang naman nire-release ng DBM.

Matapos ang dalawang beses na pag-walkout, bumalik din si Villar sa kanyang upuan para ipagpatuloy ang budget deliberation ng NIA.