Velarde siblings pinalad sa negosyo

Unti-unti na talagang nababago ng panahon ang pag iisip ng bawat mamamayan dahil karamihan sa mga kabataan ngayon ay mas mature na mag isip at mas priority ang security ng future. Millennial mindset ika nga kaya naman ang aking chika sa inyo ngayong araw ay talagang very inspiring at very motivational.

Introducing the Velarde siblings tubong Bulacan ang magkakapatid na sina Claire, Elaine at Arianne Velarde at sa murang edad pa lamang ay di nag atubili ang magkakapatid na mag tayo ng kanilang sariling negosyo ito ay para makatulong sa kanilang pamilya lalo na sa kanilang mga magulang na nag hahanap buhay abroad.

Sa aming kwentuhan off-air ng isa sa mga Velarde siblings na si Arianne naitanong ko sa kanya kung bakit pag nenegosyo ang mas pinili nila sa halip na mamasukan sa isang kumpanya.

“Like sabi mo nga kung yung iba need pa nila mag hanap ng trabaho siguro isa kami sa mga ma swerte na nakahanap kami ng trabaho na mase-share namin, mapag kakasunduan sa family at ma incorporate yung passion namin while providing to the family” Pahayag ni Arianne.

Dagdag pa ni Arianne nasa kolehiyo pa lamang daw silang magkakapatid na isip na nila kung paano maka tulong at panno kumita ng pera. Talagang may positive mindset ang magkakapatid dahil sila-sila mismo ang nag momotivate sa isa’t-isa.

“Ang lagi naming mindset is kaya din natin yan eh, hahanapin natin yung supplier na yun, lagi kaming ganun magkakapatid pag nag uusap kung ano yung magagawa namin, lagi kaming andun sa kaya natin yun, ganun kami kapag nagbi-brain storm” Saad pa ni Arianne.

At dahil sa likot na rin nang pag-iisip ng tatlo ay nakaisip sila ng mapagkakakitaan sa panahon ng pandemya at Aug 2021 nga ipinanganak ang Loucalle Studios na ngayon ay unti-unti nang na mamayagpag sa social media.

Kaya naman ang tanong ngayon ng mga netizen at ng mga chismosa nating kapitbahay ano nga ba ang Loucalle Studios at ano-ano ang mga produkto nila.

“Shop Loucalle po is the tag line and ang brand itself is Loucalle Studios, loucalle as in locally manufactured here in the Philippines and Studios as in studio, kasi we aspire to produce a whole closet studio of leather goods, fashion and it is a must have here in the Philippines” Kwento pa ni Arianne.

Pero alam niyo ba na bago pa man nila naitayo ang Loucalle Studios marami rin sinubukang ibang negosyo ang Velarde siblings nakaranas sila mag tinda ng sabon, mga cellphone at kung ano-ano pang pwede nilang mapagkakitaan hanggang sa nag desisyon ang tatlo na magtayo ng kanilang sariling brand.

Habang lumalalim naman ang aming chikahan naitanong ko na rin kung nasa pamilya ba nila ang mahilig sa negosyo at ang sagot ni Arianne ay sila lamang tatlong magkakapatid ang nasa business industry dahil ang ilan sa kanilang mga kaanak ay may mga kaniya-kaniyang professional career.

Gaya nga nang aking nabangit kanina unti-unti ay nakikilala na ang Loucalle Studios sa social media kaya naman sinamantala ko na ang pag kakataon na tanungin si Arianne kung ano na nga ba ang naitulong nito sa kanilang negosyo at impact na rin sa kanilang pamilya.

“Malaking help po ito samin kasi tumaas po yung followers namin at ang ginagawa po namin is pag may napapanood kami sa TikTok minemessage po namin yung mga influencer para makatulong na ipakilala yung brand namin at sa family naman actually bago palang yung Loucalle and nung sinubukan namin ito gitna ng pandemic walang trabaho kaya recently lang talaga kami bumabawi at ngayong January lang namin naramdaman yung tuloy-tuloy na sales at siguro maganda na rin pakinggan na nababanggit na naming magkakapatid na umuwi na yung nanay namin kasi 20 years na siya sa America” Masayang pahayag ni Arianne.

Samantala bago naman kami mag tapos sa aming chikahan tinanong ko kung ilan ba ang kanilang mga tauhan na ngayon bilang lumalago na ang kanilang negosyo at laking gulat ko sa sagot ni Arianne dahil mistulang Magic ito para sa kanilang magkakapatid dahil wala silang ibang katulong kundi sila-sila lamang na magkakapamilya, mula sa pinaka matatanda hanggang sa pinaka batang miyembro ng kanilang pamilya ay tumutulong para mas mapadali ang trabaho.