Tutukan, proteksyunan ang mental health ng mga Pilipino

Labis kong ikinababahala ang mental health ng ating mga kababayan, lalo na ang ating mga kabataan, dahil sa nagdaang pandemya at kasalukuyang mga suliraning ating pinagdaraanan.

Sa katunayan, ayon sa World Health Organization, 16% ng mga bata sa Pilipinas ay nagkakaroon ng mental health disorders. Nakakalungkot ding isipin na may 404 na mag-aaral mula sa mga pampublikong paaralan sa Pilipinas ang nagpakamatay noong 2021, at 2,147 naman ang sumubok magpakamatay sa kaparehong taon.

Babala ang mga ito upang mas lalo nating palakasin ang ating mga inisyatiba para sa mental health.

Kaya naman, bilang chairperson ng Senate Committee on Health, labis ko ring ikinabahala ang pagbawas ng pondo na nakalaan para sa ating mental health programs. Mula P1.9 bilyon sa 2023 General Appropriations Act, P683 milyon lamang ang panukalang budget para rito sa susunod na taon. Umaasa ako na magkakaroon tayo ng pagkakataon na madagdagan ito sa umpisa ng plenary deliberations para sa budget ng 2024.

Sa kabila nito, masaya naman tayo sa pagpasa ng Republic Act No. 11959, o ang Regional Specialty Centers Act na ating pangunahing inisponsoran at isa tayo sa may akda sa Senado. Layunin nito na maglapit ng specialized healthcare services sa mga Pilipino, kabilang na ang mga serbisyo para sa mental health, sa pamamagitan ng pagkakaroon ng specialty centers sa mga DOH regional hospitals.

Patuloy rin ako sa pagsusulong ng mga panukala na tutugon sa mental health needs ng ating mga kabataan. Isinusulong ko ang aking iminungkahing Senate Bill No. 1786, na naglalayong imandato ang pagkakaroon ng mental health offices sa higher education institutions o HEIs.

Naging co-author at co-sponsor din ako ng panukalang SBN 2200, o ang proposed Basic Education Mental Health and Well-Being Promotion Act, na pangunahing inisponsoran ni Senator Win Gatchalian. Ito ay naglalayong magbigay ng comprehensive mental health support sa mga kabataan sa basic education. Kung maisabatas, isasama nito ang mental health education sa curriculum sa paaralan.

Marami talagang mga kababayan natin ang apektado ang mental health dahil sa mga krisis na ating pinagdadaanan. Kaya naman bukod sa ating trabaho bilang mambabatas, patuloy rin ang aking tanggapan sa pagtulong sa mga Pilipinong nangangailangan sa iba’t ibang panig ng bansa.

Nitong nakaraang mga araw, nagkaloob tayo ng tulong sa 500 residente ng Calapan, Oriental Mindoro kasama sina Mayor Marilou Morillo at Councilor Atty. Jelina Maree Magcusi; 1,900 residente ng Caloocan City, katuwang ang tanggapan ni Congresswoman Mitch Cajayon-Uy; 450 na market vendors naman sa Nagcarlan, Laguna, kasama ang opisina ni Mayor Elmor Vita; at 500 residente mula sa iba’t ibang sektor sa Davao City. Sa Cebu City, namahagi rin tayo ng tulong sa 1,700 residente ng South District, katuwang si Congressman Edu Rama.

Tumulong din tayo sa limang pamilyang nasunugan sa Barangay Alabang, Muntinlupa City, at sa 50 pang biktima ng sunog sa Baseco Compound, Manila.

Suportado rin natin ang mga TESDA graduates, kabilang ang 300 mula sa Ormoc City at 400 mula sa Tacloban City, Leyte; 150 sa Mambusao at 100 sa Roxas City sa Capiz; at 25 benepisyaryo sa San Fernando City, Pampanga na ating binigyan ng dagdag na tulong.

Nagkaloob din tayo ng tulong sa mga displaced workers: 350 sa Gapan, Nueva Ecija katuwang ang tanggapan ni Congressman GP Padiernos; 642 sa Medina, Misamis Oriental katuwang ang tanggapan ni Congressman Christian Unabia; 381 sa Dumarao, Capiz katuwang ang tanggapan ni Mayor Matt Hachuela; at 372 sa Mataasnakahoy, Batangas katuwang si Mayor Janet Ilagan. Sa Bohol, tinulungan natin ang 548 na displaced workers mula sa Carmen at Batuan, katuwang si Board Member Nathaniel Binlod; 210 naman sa Pilar, at 1,104 pa mula sa iba’t ibang bayan ng Bohol. Ang mga benepisyaryong ito ay kuwalipikado rin sa programa ng DOLE na nagbigay ng pansamantalang trabaho sa kanila.

Sa Iligan City at Maigo, Lanao del Norte, namahagi rin tayo ng dagdag na tulong sa 31 na nasunugan at binaha. Sa Zamboanga City naman, namahagi tayo ng tulong sa 290 residente na apektado ng sunog noon. Bukod sa ating ibinigay, nakabenepisyo rin ang mga ito sa emergency housing assistance mula sa NHA na ating isinulong at sinuportahan ang implementasyon para mabigyan ng pambili ng yero, pako at iba pang materyales na pampaayos ng bahay ang mga biktima ng sakuna.

Samantala, ang aking opisina ay namahagi rin ng dagdag na suporta sa maliliit na negosyante tulad ng 43 na residente sa Davao City; 32 sa Kalamansig, Sultan Kudarat; at siyam naman sa La Paz, Agusan del Sur, bukod sa natanggap nilang livelihood kits mula sa programa ng DTI na ating isinulong din.

Namahagi rin tayo ng assistance sa 1,000 miyembro ng United Senior Citizens Association of Quezon City katuwang sina Congresswoman Mila Magsaysay, Senador Robin Padilla at mga pribadong sektor na nais tumulong.

Samantala, patuloy naman ang sunud-sunod na groundbreaking ng mga Super Health Center sa buong bansa na ang layunin ay mailapit ang serbisyong medikal ng pamahalaan sa taumbayan. Sa ating patuloy na pakikipagtulungan sa DOH, LGUs at mga kapwa ko mambabatas, nakapagsagawa na ng groundbreaking sa Isabela City sa Basilan; Brgy. Maliksi II sa Bacoor City; Brgy. Labangon sa Cebu City; sa Pitogo sa Zamboanga del Sur; at sa bayan ng Biliran sa Biliran province.

Nais kong ipabatid sa lahat na ang isyu ng mental health ay hindi lamang isang simpleng problema na maaaring lutasin sa isang iglap. Ito ay isang malalim na usapin na nangangailangan ng ating kolektibong pagkilos at atensyon.

Naniniwala naman ako na sa pamamagitan ng mas matibay na ugnayan ng gobyerno, pribadong sektor, at ng bawat isa sa atin, malalampasan natin ang mga hamon na ito at makabubuo tayo ng mas matatag, mas masigla, at mas malusog na lipunan para sa lahat.