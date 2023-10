Solon kamot puwet kapag tensiyonado

Sino raw itong mambabatas ang napapakamot ng puwet kapag nagiging tensiyonado sa trabaho?

Ayon sa nakalap ni Mang Teban, maayos mamostura itong mambabatas kapag walang kaaway sa mga committee hearing.

Pero kapag nag-init ang ulo, kalimitang nagdadabog at nagtataas ito ng boses sa resource person na sinesermunan.

Lingid sa kaalaman ng iba, mayroon iba pang ugali ang mambabatas kapag tensiyonado sa trabaho. Napapakamot daw ito sa puwet na tila pantagal sa stress.

Kaya sa isang committee hearing, habang sinesermunan ang resource person, nagkakamot din ito ng puwet. Ang pinapa¬galitan naman niyang tao, nagkakamot naman ng ulo.

Parang nangangati raw ang mambabatas kapag siya ay naha-high blood kaya hindi maiwasang magkamot kahit sa maselang bahagi ng katawan.

Madali naman daw humupa ang galit ng mambabatas, lalo na kung puro ‘yes’ lang ang isasagot ng resource person at huwag kokontrahin ang mga opinyon ng lawmaker.

Clue. Ang mambabatas na mahilig magkamot ng puwet kapag tensiyonado ay may letrang A sa dulo ng pangalan as in alipunga.