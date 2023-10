Sinusulit ang bakasyon! June Mar Fajardo, CJ Perez, iba pang Gilas boys naglalamyerda pa

BUTAS-BUTAS pa din ang roster ng San Miguel Beermen, hindi makabuo ng 5-on-5 scrimmages tatlong linggo bago ang siklab ng Season 48 PBA Commissioner’s Cup sa November 4.

Hindi pa nagre-report ang mga player na kumampanya sa Gilas Pilipinas na sumikwat ng gold medal sa 19th Asian Games sa Hangzhou.

Binigyan ng 10-day vacation sina June Mar Fajardo, CJ Perez, Chris Ross at Marcio Lassiter.

Kasunduan noon na pagkatapos ng stint ay pagbibigyan ang players na magliwaliw, gagawin ang gusto na hindi pinapakialaman ng mother team.

“Nagpa-praktis sa amin walo,” balita ni team governor Robert Non. “Kaya 4×4 kami.”

Naging siyam, dahil sa pagdating ni Jeron Teng na pinapirma kamakailan ng two-year contract matapos bitawan ng Converge.

Bukod sa Gilas boys, may injured players pa ang SMB.

“Late na ang preparation namin,” dagdag ni Non. “Apat may konting injury pa. Hopefully, sabay-sabay na (magre-report).”

Uumpisahan ng Beermen ang kampanya sa November 15 laban sa NLEX sa Ynares Center-Antipolo.

Si Tyler Stone ang import ng SMB.

(Vladi Eduarte)