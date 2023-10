Sinuot damit gawa ng fan Kathryn ‘di nag-inarte

Trending ang pinost ng isang 3rd year college fan ni Kathryn Bernardo na si Carlos Hermo Abayon Baldemoro sa social media.

Nagulat siya nang makatanggap ng tawag mula sa stylist ng aktres at interesado raw si Kathryn na isuot ang gawa nitong skirt.

Nakaw atensiyon ang paldang suot ng girlfriend ni Daniel Padilla nang rumampa ito sa red carpet ng premiere night ng ‘Five Breakups and a Romance’.

At nag-trending ito, ha! Na-feature rin ito sa mga online magazines. Kaya biglang sikat ng estudyante kahit hindi pa naman siya full-pledge fashion designer.

Sa sobrang tuwa ay buong pagmamalaking pinost ng tagahanga ang ginawa ng paboritong aktres.

“Hindi pa rin ako makapaniwala na isang @bernardokath ay mapapasuot ko ng isa sa mga gawa ko. (reworked skirt) sobrang saya lang dahil noong 2020 nagkaroon ako ng chance na mabigyan ng video greetings from maam kath at ang katagang tumatak sa akin ay ‘yung, ‘GALINGAN MO LALO!’ Whaaa ito na yun maam thank you po ulit!” post ni Carlos sa social media account niya habang pine-flex ang photos na makikitang suot ng aktres ang kanyang deconstructed denim skirt.

Kuwento pa ni Carlos sa amin, tuwang-tuwa siya noong 2020 na makatanggap ng isang video greetings from Asia’s Superstar, best gift daw ito sa kanyang senior high school graduation.

Kaya naman gumawa talaga ng skirt exclusively for Kath si Carlos.

At nagustuhan nga ito ng aktres kaya isinuot ang nasabing skirt.

Bongga! (Ogie Narvaez Rodriguez)

Marami ang pumuri kay Kath sa ginawa nito para matupad ang Isa sa pangarap ng kanyang masugid na tagahanga.

Isa si Kathryn sa mga artistang sumusuporta sa local/ small entrepreneur at mga up and coming fashion designers.