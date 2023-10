Ryan Costelo, Robbie Manalang gigiyahan Pasig City sa ‘KO’ game

Do-or-die Game 3 ngayong Biyernes:

(Caloocan Sports Complex)

8:00pm — Caloocan vs Pasig

GIGIYAHAN nina Robbie Manalang at Ryan Costelo ang Pasig City MCW Sports na kumpletuhin ang misyon nito sa huling pagsagupa sa Caloocan sa matira-matibay na Game 3 ng kanilang sagupaan sa North Division quarterfinals ng 2023 Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL) sa Caloocan Sports Complex.

Nagpalitan ang kapwa point guard na sina Manalang at Costelo sa pagbigay-direksiyon sa Tropang Pasig sa huling laro upang paiyakin ang Caloocan Batang Kankaloo sa pagtabla sa kanilang sariling serye sa paghaltak sa 65-61 na panalo noong Game 2 upang puwersahan ang huling laban ngayong alas-8 ng gabi.

Isang importanteng tres ang ibinagsak ni Manalang para ilayo ang Tropang Pasig sa papaubos na minuto ng laan bago pinigilan ng no. 5 na Pasig City MCW Sports sa paglatag sa matinding depensa ang no. 4 na Caloocan tungo sa pagdismaya sa maingay ng home crowd.

Itinala ni Manalang ang game-high 23 puntos sa 4-of-7 sa tres kasama ang dalawang assists at tatlong steals para buhayin ang Tropang Pasig na pag-aari ng mahusay na basketball executive na si Buddy Encarnado.sa nalasap na kabiguan sa Game 1, 69-71.

“Unang-una, nagpapasalamat ako sa Diyos na binigyan kami ng isa pang pagkakataon na lumaban sa third game. But I’d also like to thank my players for this win. They never gave up,” sabi lamang ni coach Boyet Fernandez sa panalo ng Pasig na nagbigay tsansa dito na masungkit ang silya sa North semifinals.

Tumulong din si Kenny Roger Rocacurva sa 16 puntos, walong rebounds at tatlong steals habang si Costelo ay may ambag na walong puntos, tatlong rebounds, tatlong assists at dalawang steals.

(Lito Oredo)