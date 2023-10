Rookie Agravante, Geronga, Ibo aabangan sa NAASCU

MAGSISIMULA na sa Lunes ang NAASCU Season 21 sa Cuneta Astrodome sa Pasay City ganap na 9am.

Lalahok ang AMA University na ipaparada ang puro bagong mukha dahil marami nang nawala na beteranong manlalaro sa koponan.

Edad 21 pababa ang mga player kahit na ang liga ay 25 pababa.

Gusto kasi ng AMA sports at management na magbuo ng para sa future sports na pagdating sa husto nilang edad ay malakas, maayos at solid ang kanilang samahan.

Kaya aabangan ang mga rookie na kinuha ng AMA na sina Anjo Geronga, AJ Agravante, Richard Ibo, Jr., Ado Cruz, JP Magpayo at Gio Gonzales.

Ganoon din sa juniors na 100 percent ay puro bago mula sa mga na-scout nila mula sa MPBL Juniors gaya nina Gian Golloso, Bobet Monteroza, Rosfer Palad, Archangel Casera, Justine Elduayan, Kyn Vicente at Marco Bolactia, na parehong juniors at seniors na lalaro.

Walang foreign player kaya patuloy na umaasa ang AMA sports na magkakaroon ng patuloy na suporta ang may-ari na sina Ambassador Amable R. Aguiluz V, President Dr. Amable C. Aguiluz IX at SVP Darwin Dominguez.

***

Magsisimula na ang PSL open division kung saan maraming team ang lalahok.

Ito ay pinagugunahan ng PSL head na si coach Cris Bautista at mga bagong miyembro ng board kaya dapat natin abangan ang mga bagong pakulo na gagawin ng bagong management ng liga.

***

Maganda ang ipinapakita ng UP seniors sa UAAP para talunin ang malakas ng De La Salle University.

Kumpleto at kilala ang mga player ng UP, siyempre ang sikat na coach na si Topex Robinson na dating may hawak ng Lyceum kung saan naglaro si CJ Perez ng dalawang taon na naging runner up sa NCAA men’s basketball laban sa San Beda University.

Gaya din ng Ateneo na nag-a-adjust pa sa laro pero naniniwala ako sa semifinals magkakaalam talaga ng laro ang mga koponang ito kaya dapat abangan.