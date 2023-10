Ricci umalma, pumatol sa papansing basher

“Time is the ultimate truth teller,” ‘yan ang paulit-ulit na pino-post sa X (dating Twitter) ng netizens tungkol sa diumano ay relasyon nina Ricci Rivero at Councilor Leren Bautista.

Trending at bumabagyo ng bashing ang pinost ni Ricci sa kanyang Instagram account na larawan kasama ang napapabalitang nobya, tatay niyang si Ruzcko, at younger brother na si Gelo Rivero.

Maging sa post ng iba’t-ibang social media accounts ng news media and production companies ay hindi pinatawad ng netizens ang pang-ookray nila sa basketbolista.

Hindi rin nakaligtas sa bashers ang politiko na dating beauty queen na kasama niya sa panood ng basketball game ng UP Fighting Maroons vs DLSU Green Archers sa SM MOA Arena nitong Miyerkoles ng hapon.

Kaloka, pati ang tatay at kapatid nitong basketball player din ay damay sa pamba-bash, ha!

May kinalaman pa rin sa breakup nila ni Andrea Brillantes ang mga isyung binabato kay Ricci.

Masasakit na pananalita ang mga komento ng netizens sa halos lahat ng online post about sa pananood nila ng UAAP basketball game.

Siguro dahil na rin sa sobrang mapanakit na mga komento ng netizens kaya hindi na napigilan ng bagong draft na PBA player na pumatol at tila napikon na sa mga hanash ng bashers niya.

“Ah wala pumapansin sayo sa bahay kaya dito ka hahanap ng papansin? Lol as bida bida” ang tweet ni Ricci sa kanyang ‘X’ account.

At dahil sa post niyang ito, mas lalo siyang inasar ng netizens. Parang mas lalo silang nag-init at mas tinodo ang panlilibak sa basketbolista sa mismong comment section ng actual post niya.

Kailan kaya matatanggap ng netizens ang bagong love life ni Ricci kung sakaling sila na nga talaga?

Umamin pa kaya sila kung saka-sakali?

O baka naman kapag umamin na sila ay matanggap naman ng fans ang kanilang relasyon.

Kailan kaya sila tatantanan ng mga taong ayaw sa sinasabing relasyon nila?

Anyway, buhay ni Ricci ‘yan at wala na tayong pakialam kung nakahanap na nga ba siya ng bagong mamahalin after ng failed relationship nila ni Andrea, ha!

‘Yun Na!