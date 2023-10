Pope Francis nanawagan itigil ang digmaan, ibaba mga armas

MULING nanawagan si Pope Francis sa mga nagdidigmaang bansa sa daigdig na itigil ang giyera at ibaba ang mga armas para maiwasan ang walang saysay na kamatayan.

“The number of victims is growing and the situation in Gaza is desperate. Everything possible should be done to avoid a humanitarian catastrophe,” giit ng Santo Papa.

Inihayag ng Santo Papa ang panawagan kasunod ng madugong pag-atake sa isang ospital sa Gaza noong Martes na pumatay sa ilang daang tao.

Iginiit ng pinakamataas na lider ng Simbahang Katolika na hindi malulutas ng digmaan ang anumang sigalot. Bagkus magdudulot lang ito ng walang kuwentang kamatayan. poot at paghihiganti.

Marami na umano ang namatay at madaragdan pa ito kapag hindi nag-usap at nagbaba ng armas ang Israeli forces at militanteng grupo na Hamas.

Nakalulungkot aniya na mahigit sa 500 tao ang nasawi sa Israeli airstrike sa Al-Ahli Baptist Hospital noong Martes pero mariin namang itinanggi ng Israel na sila ang nasa likod nito.

Samantala, umapela si United Nations (UN) Secretary-General Antonio Guterres sa mga nagdidigmaang kampo ng isang agarang humanitarian ceasefire para mapagaan ang paghihirap ng mga tao.

Sa ulat, hindi bababa sa 3,300 Palestinian ang nasawi sa mga pag-atake ng Israel sa Gaza habang mahigit 1,400 naman ang namatay sa panig ng Israel dahil sa pambobomba ng Hamas.