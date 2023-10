Pinoy laban sa Pinoy! Pedro Taduran, Jr., Jake Amparo magsusuwagan sa Disyembre 28

SALPUKAN sina dating International Boxing Federation (IBF) minimumweight champion Pedro “Kid Pedro General” Taduran, Jr. at reigning World Boxing Organization (WBO) Asia Pacific mini-flyweight titlist Jake “El Bambino” Amparo para maging mandatory challenger sa IBF strawweight title ni undefeated Japanese Ginjiro Shigeoka sa Disyembre 28 sa Bohol.

Ito’y sa kautusan ng pamunuan ng IBF na pagharapin ang dalawang boksingero upang matukoy ang susunod na challenger matapos magkasundo ang dalawang kampo sa ibinigay na 15-day deadline upang maiwasan na ang purse bidding.

Naagaw ng 24-anyos na southpaw na tubong Kumamoto, Japan ang korona laban sa dating kampeon na si Daniel “Cejitas” Valladares ng Mexico sa pamamagitan ng fifth round technical knockout nitong Oktubre 7 sa Ota City General Gymnasium.

“The IBF has granted tentative sanction approval for the IBF Mini Flyweight Eliminator for # 1 between Jake Amparo and Pedro Taduran,” wika ni IBF Championship Committee chairman Carlos Ortiz sa naturang kautusan.

“Formal sanction will be granted once the IBF receives the signed contracts for this bout.”

(Gerard Arce)