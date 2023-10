Pinay caregiver ikaapat na todas sa israel war

KINUMPIRMA ng Department of Foreign Affairs (DFA) ang pagkasawi ng ikaapat na Pinoy sa Israel matapos ang sorpresang pag-atake ng militanteng grupo na Hamas noong Oktubre 7.

“I regret to inform the nation that we have received confirmation from the Israeli government of another Filipino casualty in Israel,” pahayag ni DFA Secretary Enrique Manalo sa kanyang X account.

Gayunman, tumanggi si Manalo na magbigay ng karagdagang detalye sa pagkasawi ng Pinay bilang pagsunod sa kahilingan ng pamilya nito na gawin itong pribado.

Sa isang hiwalay na panayam, sinabi ni DFA Undersecretary Eduardo de Vega na isa itong caregiver na kabilang sa unang naiulat na tatlong Pinay na nawawala.

“Nagtatrabaho siya sa kibbutz, Sa palagay namin, kaya pinupuri tayong mga Pilipino nang sumalakay doon ang Hamas, hindi kasi nila inabandona ang kanilang mga inaalagaan, kasi caregiver sila ng matatanda. Hero talaga sila,” ani De Vega.

Tiniyak naman ni Manalo na ipaaabot ng pamahalaan ang buong suporta at tulong na kailangan ng pamilya nito.

Samantala, kinumpirma rin ng kagawaran na walang Pinoy na nasaktan sa Gaza-Egypt border airstrike.

Sa ulat, may kabuuang 135 Pilipino ang lumikas sa Southern Gaza sa gitna ng tensyon.

Sinabi ni de Vega na naghihintay na lang sila sa desisyon sa pagbubukas ng Gaza-Egypt dahil kontrolado ng Israel ang hangganan ng Rafah.

Naisumite na rin aniya ng Embahada ng Pilipinas ang listahan ng mga Pinoy na nasa Gaza para sa ligtas nilang pagtawid sa Egypt.

Samantala, nasa mahigit 150 pang sibilyan ang bihag ng Hamas at kabilang dito ang 21-anyos na Israeli na si Omer Shem Tov.

Kabilang siya sa mga kinuha mula sa Supernova Music Festival noong Oktubre 7.

(Betchai Julian/Nathalia Antonio)